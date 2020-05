Conmebol mantém confiança e define ‘mês viável’ para retorno da Libertadores, crava jornal

Totalmente paralisado e sem perspectiva de retorno a curto prazo, o calendário sul-americano gera preocupação em clubes, dirigentes e obviamente entidades esportivas. Ao passo que o coronavírus começa a desacelerar sua curva na Europa, o contágio vive sua disparada em países da América, em especial o Brasil, que encara um momento delicado em meio à pandemia.

Apesar do cenário preocupante, a Conmebol segue confiante em uma retomada da Libertadores dentro de um ‘prazo seguro’ que contemple todos os mercados do continente. De acordo com o jornal ‘Olé’ – um dos principais periódicos da Argentina -, a entidade trabalha com setembro como mês viável para retomada. A informação, no entanto, não foi confirmada pela instituição.

FBL-LIBERTADORES-GREMIO-INTER

Vale lembrar que, até o momento, foram disputadas apenas duas rodadas da fase de grupos da Libertadores. Seriam necessários jogos semanais da competição para que esta fosse concluída ainda neste ano, em um cenário hipotético de retorno em setembro. Ainda de acordo com a fonte anteriormente citada, não está descartada a possibilidade da decisão ser em janeiro de 2021.

