Conmebol retoma trabalhos presenciais, e presidente se pronuncia sobre volta dos torneios sul-americanos

As atividades presenciais foram retomadas nesta segunda-feira na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. E, através de um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, deixou claro que trabalha no intuito de fazer voltar o mais rapidamente as competições pelo continente, no caso, Libertadores da América e Copa Copa Sul-Americana. Ele fez questão de dizer, no entanto, que a prioridade é a saúde das pessoas e o combate ao coronavírus.

As disputas estão paradas desde o mês de março, quando o vírus chegou com força à América do Sul. No momento, as fronteiras entre as nações estão fechadas, e muitos países se encontram em estágios bem diferentes. O Brasil, por exemplo, virou um epicentro mundial da doença, enquanto a Argentina conseguiu controlá-la diante de regras rígidas e isolamento profundo. Até por isso, existe o temor de, em permitindo deslocamentos, este cenário mude.

“Estamos trabalhando fortemente em conjunto com todos os países porque nossa única obsessão é que a bola siga rolando. Com a ordem de prioridades: primeiro a saúde e depois a competição”, disse Domínguez. A Libertadores foi paralisada após a segunda rodada da fase de grupos, ou seja, ainda necessita de onde datas para ser concluída. Já a Copa Sul-Americana teve realizada apenas a sua primeira etapa.

En @CONMEBOL estamos de vuelta en nuestras oficinas con el firme compromiso de reanudar las competiciones continentales lo antes posible, priorizando en todo momento la salud de la gran familia del fútbol sudamericano. ⚽?? pic.twitter.com/Qg3UVdEOX5 — Alejandro Domínguez (@agdws) May 25, 2020

O DEPOIMENTO DE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

Há mais de dois meses, por causa dessa questão do coronavírus, tomamos a decisão de parar a Libertadores e a Sul-Americana. E também tomamos a decisão de fechar os escritórios e de cuidar e precautelar cada uma das vidas, da saúde das pessoas que trabalham aqui. Passou o tempo, fomos para nossas casas, fomos obedientes em receber e aceitar o que nossas autoridades sanitárias nos recomendaram. Jogamos como local, mas seguimos trabalhando de casa.

Agora estamos de volta à oficina com um só compromisso: fazer com que, o mais rápido possível, possamos voltar a colocar a Copa Conmebol Libertadores da América e a Copa Sul-Americana a jogar novamente. Estamos trabalhando fortemente em conjunto com todos os países porque nossa única obsessão é que a bola siga rolando. Com a ordem de prioridades: primeiro a saúde e depois a competição.

E quero deixar a mensagem: que nós temos esse compromisso e vão ser disputados ambos os campeonatos e serão encerrados (no campo). Cuidem-se, pois o mais importante é que, quando voltarmos, estejamos todos juntos”.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.