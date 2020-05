Conmebol tem previsão de retorno da Libertadores e da Sul-Americana; calendário pode ir até 2021

“Estamos organizando reuniões com todos os governos. O futebol é uma indústria de tantas que estão sofrendo com a pandemia. O problema mais difícil que enfrentamos é a da migração das equipes e os aeroportos. Queremos voltar em setembro a jogar as Copas. De pouco a pouco, vamos tratando de cumprir nosso papel e estamos escutando aos especialistas”, revelou Belloso.

“Também temos que levar em consideração todos os calendários locais para que possam jogar os torneios locais em seus países. Trabalhamos paralelamente com os países para ver o que eles planejam”, acrescentou, reforçando o que foi dito por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em vídeo publicado pela entidade na última segunda-feira.

