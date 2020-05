Consciente! Montenegro faz elogios e revela detalhes da conduta de Honda durante crise do coronavírus

Modelo a ser seguido? Keisuke Honda, do Botafogo, segue demonstrando ser um dos jogadores do futebol brasileiro mais engajados em assuntos relacionados ao novo coronavírus e problemas financeiros dos clubes. A conhecida postura do jogador ficou ainda mais clara após revelação de Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê executivo de futebol do Glorioso, ao “Canal do Nicola”.

Em bate-papo, o dirigente afirmou que o japonês abriu mão do salário de março para ajudar o Alvinegro Carioca. “Ele é um exemplo, tem um comportamento extraordinário. Ficou aqui no Brasil, a família dele está no Japão, e ele tem falado mais com o Ricardo (Rotenberg). Ele comentou: ‘Estou pensando em não receber o mês de março, sei que o clube está com dificuldade’”, disse.

Botafogo v Bangu – Campeonato Carioca

Em seguida, Montenegro acrescentou: “Ele que sugeriu. Nem demos conversa, já que estamos pagando normalmente a todos”, completou. Ao GE, o executivo ainda afirmou que o Botafogo não vai reduzir os salários dos jogadores no mês de maio. Vale destacar que apenas o Glorioso, o Athletico-PR e o Red Bull Bragantino não fizeram nenhum tipo de acordo por redução com seus atletas.

Há cerca de 15 dias, no final de abril, Honda se mostrou favorável ao corte salarial dos jogadores. “Os gerentes devem solicitar imediatamente cortes salariais em ordem decrescente de salário, caso contrário, mais equipes entrarão em colapso e, com isso, os torcedores ficarão tristes”, escreveu no Twitter.

As informações são do GloboEsporte.com.

