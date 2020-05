Conseguiu um emprego novo? Veja dicas para começar bem

Mesmo diante tempos difíceis devido ao coronavírus, você finalmente conseguiu aquele emprego novo que estava tanto querendo. E com certeza está ansioso para mostrar todo seu talento e causar uma boa impressão

Mas é preciso tomar alguns cuidados para não cometer gafes logo no início de sua jornada. Para dar uma força, selecionamos oito dicas da especialista Renata Filippi, da consultoria Mariaca, no site Vagas.

8 dicas para começar bem no emprego novo

1. Mantenha a calma

Mesmo se você começar a trabalhar em home office, a ansiedade de se integrar logo com todo mundo ou fazendo de tudo para provar que a empresa fez a escolha perfeita para o emprego novo pode surgir.

“Essa postura acaba sendo invasiva ou inadequada”, alerta Renata. Ela reforça que sentir o ambiente de trabalho e ouvir as pessoas antes de tentar mostrar para que veio é o ideal

2. Seja gentil

Não importa o cargo que você foi contratado no emprego novo. Inicie no trabalho novo prestando atenção em tudo o que acontece, ser gentil com todos e procure conhecer os colegas e o novo contexto em que está inserido.

3. Tenha equilíbrio

Muitas vezes cai no esquecimento de quem está cheio de energia para mostrar, é a de agir com naturalidade. Não se iluda, o mundo é mesmo cruel e a primeira impressão é mesmo a que costuma ficar.

4. Demonstre disponibilidade

Esteja disponível para aprender qualquer coisa nova quanto para compartilhar os conhecimentos com os novos colegas. Reter o conhecimento para si há tempos deixou de ser boa estratégia para alcançar o poder. No máximo, você pode ganhar antipatia.

5. Entenda a cultura da empresa

Cada uma é uma espécie de universo, com características e personalidades próprias. No emprego novo, entenda a cultura organizacional na qual vai trabalhar, suas políticas e também a adesão dos funcionários.

6. Faça (muitas) perguntas

Não tenha vergonha de fazer muitas perguntas para entender como são os processos e as políticas existentes no trabalho novo. Você passará a imagem de um funcionário realmente interessado no emprego.

7. Seja claro e busque respaldo

Agora, se você for assumir um cargo mais alto, além de tomar todos os cuidados listados nos itens acima, ainda vai precisar se posicionar claramente em relação aos seus objetivos, suas metas.

8. Busque todas as informações

Antes de começar na empresa, obtenha o máximo de informações sobre ela, sua estrutura, negócios e pessoas. “E, nos primeiros dias de trabalho, coloque em prática sua capacidade de liderança, engajando o time a seguir os caminhos desejados.”, frisou posteriormente Renata.