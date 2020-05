Corinthians 2012 X Flamengo 2019: o jogo fictício que tomou conta da internet

A reprise da final do Mundial de 2012 transmitida para São Paulo pela TV Globo no último domingo (17) trouxe à tona uma discussão futebolística, visto que no mesmo horário, para outros estados, a emissora transmitia a final da Libertadores de 2019 entre River e Flamengo. A partir daí, os torcedores começaram uma disputa nas redes sociais: quem é melhor? O Timão de 2012 ou o Flamengo de 2019?

Temporada x temporada

O primeiro viés de comparação se refere às estatísticas dos torneios disputados pelos clubes, envolvendo nacional, continental e mundial. No Brasileiro, o Corinthians, em 2012, terminou em 6º lugar. Em 38 jogos, foram 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. A equipe marcou 51 gols e tomou 39 tentos. Já o Flamengo, sagrou-se campeão nacional em 2019, vencendo 28 dos 38 jogos. Perdeu 4 e empatou outros 6. No total, marcou 90 gols e sofreu 37.

FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-RIVER

No torneio vencido em comum, a Libertadores da América, o Flamengo fez 13 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O aproveitamento foi de 61% no campeonato, marcando 24 gols e sofrendo 10. Já o Corinthians, venceu a Libertadores de 2012 de maneira invicta. Ao todo, foram 14 jogos, um a mais por conta da final de ida e volta. O Timão ganhou 8 partidas e empatou 6, não sofrendo derrotas durante todo o campeonato. Marcou 22 gols e sofreu apenas quatro.

Corinthians v Boca Jrs – Final Copa Libertadores 2012

Já no Mundial da Fifa, o Corinthians fez dois jogos, vencendo os dois e faturando o título. Além disso, marcou dois tentos e não sofreu nenhum. Por sua vez, o Flamengo registrou uma vitória e uma derrota, marcando três gols e sofrendo outros dois.

Final de 2012 x Final de 2019

Os times mudaram bastante durante o ano, principalmente o Corinthians, que ganhou a Libertadores em julho e jogou o Mundial em dezembro. Assim, o time que entrou em campo pelo Coringão no jogo contra o Chelsea foi Cássio, Fábio Santo, Chicão, Paulo André, Alessandro, Ralf, Paulinho, Danilo, Sheik, Jorge Henrique e Guerrero.

FBL-ASIA-WCLUB-2012

Já o Flamengo entrou com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luís, Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. A equipe enfrentou outro inglês: o Liverpool.

Liverpool FC v Atletico Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Comparando as estatísticas do jogo, em si, na partida contra o Chelsea, o Corinthians teve 46% de posse de bola. Deu 7 chutes, sendo dois pro gol, contra 14 do time inglês, que acertou 8 no gol. No tempo com bola em jogo, o Corinthians dominou por 24 minutos, contra 28 do Chelsea. Assim, mostra que apesar de sofrer mais chutes em seu gol, o Corinthians conseguiu ficar com a bola e criar jogadas.

Já na partida contra o Liverpool, o Flamengo venceu na posse de bola, com 53%. Nas finalizações, os ingleses ganharam, com 18×15 chutes certos. Já nas chances reais de gols, o Liverpool também levou a melhor, 6 versus 3 do Flamengo.

O jogo Corinthians de 2012 x Flamengo de 2019

Obviamente, o jogo entre Corinthians de 2012 e Flamengo de 2019 nunca acontecerá, é algo impossível. Os times não terão as mesmas formações, nem o mesmo entrosamento da época. Assim, o embate entre os dois fica apenas no campo especulativo. Nesse sentido, podemos comparar características das equipes.

O time do português Jorge Jesus contava com um poderio ofensivo muito forte. O quarteto formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel se acertou ao longo da temporada. A equipe ultrapassou os 100 gols na temporada, sendo que 48 foi só de Gabriel. Dessa maneira, a principal força do Flamengo foi o seu ataque.

Tratar o Corinthians como exemplo de retranca, especialmente após o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo, é miopia ou, pior, analisar com tintas de vingança a década mais vencedora do clube. Fácil perceber no tom de voz ou no semblante fechado quem se deixa levar pelo ódio. — Rafael Colombo (@RafaelColombo) May 17, 2020

Já o Corinthians, se mostrava como um time completamente eficiente. A defesa não tomava gols e o ataque guardava nas redes as chances que tinha. Com uma estrutura muito bem postada, o time era compacto e tinha em Jorge Henrique um diferencial, já que o jogador conseguia construir jogadas de ataque e ajudar a defesa com muita maestria.

O problema do Flamengo foi a queda de rendimento em jogos decisivos. Quando saiu do Maracanã, sentiu dificuldades com o adversário. Na final da Libertadores, caiu na forte marcação do River Plate, conseguindo a virada apenas nos minutos finais do jogo graças a falhas de posicionamento dos argentinos. Dessa maneira, mostrava-se um time nervoso em campo nos momentos mais difíceis. No Mundial, sofreu bastante na semifinal, tomando um gol e vencendo o jogo na base dos talentos individuais de Bruno Henrique e Gabriel.

Já o Corinthians, se mostrou mais seguro nos jogos decisivos. Conseguiu neutralizar equipes ofensivas, contra o Santos, mesmo nos jogos fora de casa. Nas finais da Libertadores, foi dominante nos dois jogos, mesmo em La Bombonera. Sempre muito decisivo, o Corinthians se segurava bem e era muito eficiente no ataque. No Mundial, conseguiu agredir mais o Chelsea, não tomou gol e conseguiu guardar na rede quando teve chances.

Dessa maneira. a segurança do Corinthians poderia se sobressair ao poderio financeiro do Flamengo. O time procuraria ocupar as falhas do time de Jorge Jesus, principalmente na reposição da defesa. Mas, a questão gera opiniões diversas. E você, o que acha?