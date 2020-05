Corinthians: Até quando os jogadores do elenco tem contrato e qual percentual dos direitos pertencem ao clube

Em seu balanço financeiro, o Corinthians divulgou, entre outras informações e exposição do déficit de R$ 177 milhões, o tempo de contrato que tem com parte do plantel alvinegro e também quanto detém dos direitos econômicos de 27 jogadores do elenco profissional. As informações são do LANCE!. Confira na lista abaixo!

FBL-LIBRTADORES-GUARANI-CORINTHIANS

TEMPO DE CONTRATO E PERCENTUAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS

Corinthians: 100%

FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-GUARANI

O Corinthians tem 100% dos direitos econômicos de 9 jogadores, sendo: Michel Macedo (31/12/2021), Gil (31/12/2022), Lucas Piton (31/12/2022), Vagner Love (31/12/2020), Mauro Boselli (31/12/2020), Camacho (31/12/2020), Araos (31/07/2023), Carlos Augusto (31/12/2021) e Danilo Avelar (31/12/2022).

Importante: a data entre parênteses é até quando vai o contrato do atleta com o Timão.

Corinthians: 70%

Corinthians v Santos – Brasileirao Series A 2019

O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos de 5 jogadores, sendo: Bruno Méndez (31/12/2023), Richard (31/12/2022), Ramiro (31/12/2022), Janderson (31/12/2022) e Léo Santos (31/12/2023).

Corinthians: 50%

Fluminense v Corinthians – Brasileirao Series A 2018

O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos de 5 jogadores, sendo: Gabriel (31/12/2022), Luan (31/12/2023), Yony González (31/12/2023 – após compra definitiva), Fagner (31/12/2022) e Everaldo (30/06/2023).

Outro percentual e opções de compra

Flamengo v Corinthians – Copa do Brasil Semi-Finals 2018

O Corinthians tem ainda entre 5% e 85% dos direitos econômicos de 6 jogadores, sendo: Walter (5% até 31/12/2021), Cássio (60% até 31/12/2022), Éderson (65% até 31/01/2025), Matheus Vital (85% até 31/12/2023), Matheus Davó (80% até 31/12/2013) e Pedro Henrique (60% até 31/12/2021).

Além do percentual dos atletas citados acima, o Corinthians ainda tem vínculo de empréstimo com Victor Cantillo até o dia 31/07/2020, com possibilidade de extensão contratual por mais um ano e opção de compra de 100% dos direitos econômicos, e com Sidcley até o final dessa temporada e opção de compra da totalidade dos direitos do atleta.