Corinthians negocia por adiantamento de receita da venda de Pedrinho; veja cenário

A instabilidade financeira alavancada pela paralisação do futebol brasileiro atingiu todos os clubes, dos pequenos aos grandes. Com o Corinthians não está sendo diferente, com atletas e funcionários sofrendo reduções consideráveis em seus salários. A ‘salvação’ para o time paulista, no entanto, pode estar em um negócio firmado antes da eclosão da pandemia.

De acordo com a apuração do Globoesporte, a diretoria alvinegra está em negociações avançadas com um banco internacional para conseguir a antecipação do valor integral da venda de Pedrinho, negociado ao Benfica no início de março. O clube português fechou a compra do jovem meia-atacante por 20 milhões de euros – algo em torno de R$ 121 milhões na cotação atual -, a serem quitados de forma parcelada e gradual, mas a urgência do clube em levantar receitas ‘obrigou’ sua busca por um novo arranjo: empréstimo junto a um banco para recebimento total do valor, com o contrato da venda do camisa 10 como garantia.

Corinthians v Santos – Brasileirao Series A 2019

“O dinheiro ainda não entrou. Estamos negociando para fazer um adiantamento. O contrato está assinado, queremos que o dinheiro chegue para que a gente faça uma transição mais tranquila. Isso independe do Benfica, é uma negociação financeira que não é com o Benfica”, explicou o diretor financeiro do Timão, Matias Romano Ávila.

