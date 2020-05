Corinthians prepara lançamento de novo uniforme em homenagem ao primeiro Brasileirão do clube

O Corinthians vai homenagear a si mesmo no lançamento de seu novo 1º uniforme, que fará alusão à conquista do primeiro Campeonato Brasileiro do clube, há 30 anos atrás, em 1990.

A data inicial estava marcada para abril, mas por conta da pandemia do coronavírus, o lançamento foi remarcado para junho.

Imagens da suposta nova camisa já circulam na internet, mas a Nike, fornecedora do material esportivo, não confirma se o modelo é semelhante ao que vem por aí originalmente. Segundo o Globoesporte.com, o modelo original teria botões.

Em setembro, mês de aniversário do clube, o Timão fará o lançamento do 3º uniforme.