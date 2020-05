Coronavírus: Câmara suspende pagamentos do FIES durante pandemia

Foi concluída a votação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei (PL) que suspende os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A suspensão segue durante o período de calamidade pública. O projeto segue para avaliação do Senado.

O projeto prevê a suspensão do pagamento durante o período de dois meses, podendo este prazo ser prorrogado por mais dois meses. A medida alcançará alunos adimplentes ou com atraso de no máximo seis meses. Alguns deputados de oposição estudam alternativas para ampliar o projeto para todos os estudantes que dependem do programa de financiamento.

Quanto ao projeto, está prevista a suspensão dos seguintes pagamentos:

Amortização do saldo devedor

Juros incidentes sobre o financiamento

Quitação das parcelas oriundas de renegociações de contratos

Pagamentos devidos por estudantes beneficiários e mantenedores das instituições de ensino superior (IES) aos agentes financeiros.

Na penúltima semana de abril, o texto-base do projeto havia sido aprovado entre os parlamentares.

Na terça-feira (28), última votação, também foi aprovada a possibilidade de profissionais da saúde, também financiados pelo FIES, tenham a garantia da suspensão. Porém, a medida vale para aqueles que estão em atuação contra o coronavírus.

A previsão é de que 800 profissionais sejam beneficiados com a nova medida.

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa do Ministério da Educação do Brasil, que foi criado no ano de 1999, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições privadas. O programa abrange cursos de graduação presenciais não gratuitos e com avaliação positiva pelo Ministério da Educação (MEC).

O programa financia até 100% do valor dos encargos educacionais, dependendo da renda familiar mensal e do comprometimento com os custos.

Os interessados em obter o financiamento para o curso superior devem atender os seguintes requisitos:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtido nota superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0;

Ser selecionado no processo seletivo do FIES conduzido pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

Atualmente, a gestão do FIES cabe ao MEC e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O primeiro é responsável pela política de oferta de financiamento execução das operações. O segundo opera como agente administrador dos ativos e passivos.

