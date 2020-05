Coronavírus: Cruzeiro mantém eleições para o dia 21 de maio, mas toma ‘cuidados’

Em meio à evolução da pandemia do novo coronavírus, Cruzeiro se organiza e mantém eleição para presidente e Conselho Deliberativo do clube. A princípio, após grande proliferação do Covid-19 no Brasil, a Raposa pensou em suspender o pleito, no entanto, bateu o martelo e segue com votação marcada para o dia 21 deste mês.

De acordo com informações do UOL Esporte, o clube mineiro conseguiu liberação das autoridades de saúde de Belo Horizonte e tem tomado uma série de medidas para que o evento aconteça da forma mais segura possível. A previsão é de que o pleito ocorra no clube social do Barro Preto e que acabe e em no máximo cinco horas.

Recentemente, Gilvan de Pinho Tavares, ex-presidente do Cruzeiro e que vai comandar a comissão eleitoral, afirmou à Rádio Itatiaia que a votação vai acontecer em dois espaços abertos e que o clube vai seguir com todos os protocolos: de demarcação dos espaços entre os eleitores, de utilização de álcool em gel e do uso de máscaras.

Para além das medidas citadas acima, a Celeste também tentou arrumar urnas eletrônicas junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), mas não conseguiu por conta das eleições municipais. Desta forma, o clube vai receber os votos da maneira tradicional (cédulas de papel) e cada eleitor vai ter uma caneta própria na hora da votação.



