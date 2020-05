Coronavírus: Luandre abre 3 mil vagas de emprego no Brasil

Grande oportunidade de emprego divulgada. A empresa de intermediação de mão de obra Luandre vai selecionar mais de 3 mil vagas. As oportunidades são oferecidas para técnicos de enfermagem e também enfermeiros.

A Luandre se trata de uma empresa de Recursos Humanos, que completou 50 anos de atuação em 2020 e continua a oferecer ao mercado soluções técnicas e inovadoras na área de R.H para mais de 4 mil clientes. Oferece também serviços de Administração de Pessoal, Programas Especiais (em Saúde, Varejo, Logística e PARP), Avaliação Profissional e RPO (Recruitment Process Outsourcing).

De acordo com informações da Agência, as exigências para muitas das vagas (nos cargos de técnico de enfermagem e enfermeiro) foram simplificadas durante pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, agora são exigidos: formação completa; registro da categoria ativo; e vivência/experiência de no mínimo seis meses na área.

Contratações são urgentes

O setor de saúde é um dos que continua movimentando grande parte das contratações, por isso, é uma área em que os profissionais precisam ser substituídos com o máximo de agilidade para que o sistema de saúde continue funcionado sem prejuízo aos pacientes.

Neste momento de pandemia, existem vagas que precisam ser preenchidas com urgência, não só pelo aumento da demanda, mas também pela necessidade de reposição de profissionais afastados por terem contraído a doença ou por estarem com suspeita.

Segundo Gabriela Mative, superintendente da Luandre, contratar esses profissionais, em um curto espaço de tempo, têm sido o maior desafio das organizações. “A cada centena de vagas que fechamos, temos mais outra centena de vagas abertas e que precisam ser fechadas com urgência para o setor de saúde”, destaca Gabriela.

Inscrição

Os interessados devem enviar um e-mail para [email protected] e colocar a cidade/UF em que moram no assunto do e-mail.