Coronavírus: Palmeiras aumenta meta de vendas de jogadores e deve colocar mais atletas à disposição do mercado

Desafio! Em meio à pandemia do novo coronavírus e previsão de drástica queda nas receitas do clube, o Palmeiras bolou um plano ousado para tentar compensar os impactos financeiros causados pelo Covid-19. A decisão, relacionada à venda de jogadores, foi tomada em debate semanal de diretores da equipe.

De acordo com informações do ‘O Globo’, o Alviverde Paulista pretendia arrecadar R$ 60 milhões com transferências de jogadores. Porém, com a recessão nas finanças da agremiação, o clube decidiu que quer ultrapassar tal quantia no decorrer da temporada. A nova expectativa, no entanto, não foi revelada.

FBL-LIBERTADORES-TIGRE-PALMEIRAS

A princípio, o grande desafio de superar a previsão inicial se deve ao fato de que os outros times também estão sofrendo com a pandemia e que devem se movimentar menos na próxima janela de transferências. Para além da baixa movimentação, há chances dos valores dessas negociações também serem menores.

Por sua vez, o Palmeiras tem noção do cenário inquieto que o aguarda e deve colocar mais jogadores à disposição do mercado para alcançar a nova ‘meta’ orçamentária. Em 2019, por exemplo, o montante arrecadado com a venda de atletas foi de R$ 108 milhões. Vale considerar que a previsão inicial equivalia a 10% da projeção de receita bruta – R$ 600 milhões.

