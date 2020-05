Coronavírus pode ser COBRADO nas provas do Enem 2020 – Notícias Concursos

Após o Ministério da Educação afirmar que o Enem 2020 irá acontecer conforme o previsto, os estudantes brasileiros ficaram bastante preocupados. Isso porque existe uma grande possibilidade do Coronavírus ser cobrado na prova. Seja de forma específica ou nas entrelinhas.

Se realmente acontecer do Enem 2020 conter questionamentos acerca do Coronavírus, as questões estarão dentro da prova de Biologia. Podendo vir a ser cobrado sobre os seguintes itens: estrutura viral, reprodução, formas de contágio e se um vírus pode ser considerado um ser vivo ou não.

Vale ressaltar que as perguntas na prova do Enem 2020 são compostas por textos longos e que requerem interpretação. Por isso, deve-se estar atento e estudar algumas terminologias, como: surto, epidemia e pandemia. É necessário ter em mente que não existe um tratamento para doenças virais, pois quem pode eliminar uma infecção viral é o sistema imunológico.

Caso a prova ou as questões não sejam específicas sobre o Coronavírus, poderão associar a outras doenças, tais como: dengue, zika vírus, aids e febre amarela. Um tópico bastante comum nas questões de biologia fala sobre a profilaxia, ou seja, formas de prevenção para evitar contrair a doença.

Saiba mais: África não suportará até o final da pandemia do Coronavírus

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que a primeira aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será nos dias 22 e 29 de novembro. A previsão inicial, conforme edital publicado, era que as provas do Enem Digital fossem aplicadas em 11 e 18 de outubro de 2020.

De acordo com o ministro, a realização do Enem 2020, digital e impresso, está garantida. “É um ano de desafio, em razão da pandemia de coronavírus. No entanto, não é isso que vai fazer que percamos o ano […] Não podemos deixar para depois uma geração inteira de médicos, enfermeiros, engenheiros e professores. Não faz sentido”, afirmou.

A implantação do Enem digital terá início neste ano, de forma progressiva. Assim, em 2020, até 100 mil pessoas poderão fazer a prova no novo modelo. “São 100 mil voluntários, isto é, só quem quiser fazer a prova nesse modelo. Eles estarão espalhados por todos os estados”, disse.

Você Pode Gostar Também:

Orientações: antes e durante o exame

Antes de começar a prova

Antes de entrar na sala, guarde os objetos não permitidos no Envelope Porta-Objetos, feche o lacre e deixe debaixo da sua cadeira até terminar a prova.

Confira seus dados no Cartão-Resposta/Folha de Redação.

Confira seus dados na ficha de coleta do dado biométrico. Aguarde a autorização e o auxílio do aplicador para fazer a coleta.

Destaque, com muito cuidado, o Cartão-Resposta/Folha de Redação do Caderno de Questões. Eles não poderão ser substituídos se forem danificados.

Enquanto faz a prova

Na Prova de Língua Estrangeira, não é permitido trocar a opção (Inglês e Espanhol) que você escolheu na hora da inscrição.

Lembre-se de tudo o que pode te dar nota zero na redação, como:

Fugir do tema proposto;

Não atender a proposta pedida;

Entregar a Folha de Redação sem nada escrito;

Usar parte de texto desconectada do tema proposto;

Escrever só sete linhas, qualquer que seja o conteúdo;

Usar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação;

Fazer uma estrutura de texto diferente do tipo dissertativo-argumentativo

Saiba como usar sua nota do ENEM

O estudante poderá usar sua nota do Enem para tentar uma vaga no ensino superior, através do Prouni (Programa Universidade Para Todos) e pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), e no financiamento oferecido pelo governo federal, o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).