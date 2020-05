Coronavírus: Receita Federal lança NOVA versão digital do CPF

Foi liberado nesta quinta-feira, 14 de maio, o aplicativo CPF Digital, da Secretaria da Receita Federal. O novo app está disponível para download na Google Play e App Store.

“Neste momento de isolamento social que o país vem vivendo por conta da Covid-19, a Secretaria da Receita Federal disponibiliza o aplicativo CPF Digital, desenvolvido pelo Serpro, com a versão digital do cartão de CPF”, disse a Receita Federal.

Segundo o órgão, o aplicativo também traz ChatBot para auxiliar o cidadão no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 (IRPF).

Segundo informou o órgão, além de acompanhar as novas gerações de brasileiros desde o nascimento, “há mais de um ano o CPF é a chave de acesso aos serviços públicos”, disse.

Conforme Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019, o governo instituiu o número de CPF como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e direitos ou na obtenção de benefícios.

CPF Digital

O CPF Digital mostra o cartão do CPF e também envia notificação push contendo notícias aos usuários.

Segundo informações da Receita, “o aplicativo, que possui funcionalidade de atendimento virtual, nasce como mais um passo importante na digitalização dos serviços públicos aos brasileiros”.

A partir deste momento, a funcionalidade de atendimento virtual interativo, que utiliza tecnologia de inteligência artificial, trará informações sobre a declaração do IRPF 2020, esclarecendo dúvidas dos contribuintes a respeito de como preencher a declaração, como consultar a restituição, prazo para apresentação, multa por atraso na entrega ou não apresentação, situações individuais, declaração em conjunto, carnê leão e isenção para portadores de moléstias graves.

“Neste primeiro momento, a prioridade é a utilização do chatbot para restringir o atendimento presencial em função da pandemia do coronavírus. Mas a proposta é evoluir o aplicativo e disponibilizar outros canais de atendimento virtuais que facilitem a vida do cidadão. No futuro, o CPF Digital poderá se tornar a porta de acesso para os principais serviços aos brasileiros”, disse o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto.