Covid 19 a crise que está abalando as empresas

A crise do COVID 19 tem atingido a economia do nosso país e do mundo todo.

Segundo a WTO, em Abril desse ano, prevê-se que o comércio mundial caia entre 13% e 32% em 2020, uma vez que a pandemia do COVID 19 interrompe a atividade econômica e a vida normal em todo o mundo.

Os empreendedores de micro e pequenas empresas, que são os responsáveis pela maior parte dos empregos formais no Brasil, estão sofrendo os maiores impactos da crise.

Com o fechamento dos comércios, respeitando o decreto 64.864/20 do Governo do Estado de São Paulo, muitas empresas acabaram decretando falência, pois dependem das vendas diárias, o que parou de ocorrer.

Esse faturamento diário é essencial para o comércio e indústria pois é através desse faturamento que pagam as despesas, compram produtos, pagam aluguel, impostos etc.

Sem um rendimento mensal não tem como quitar esses gastos.

Aumento de compras pela internet

A alternativa para os clientes foram as compras pela internet, uma vez que não tem como realizar essas compras em lojas físicas.

Com isso algumas empresas adaptaram-se as vendas digitais, mudando a forma de atendimento, de entrega e até de formas de pagamento. Afim de atrair mais clientes.

As formas de pagamento também sofreram algumas alterações, foi criando inclusive um pagamento digital, que é feito para as pessoas que possuem uma conta digital.

O que fazer para amenizar esse impacto?

Com a dificuldade de realizar as vendas em lojas físicas e as vezes sem ter como investir no digital, alguns comerciantes tiveram seus orçamentos reduzidos.

E com isso ficaram sem saber como continuar pagando os aluguéis e outras dívidas.

Primeiramente, o que aconselha-se no caso do aluguéis é uma negociação com o proprietário afim de obter uma redução temporária do valor do aluguel com o proprietário.

A ENEL também está colaborando com as pessoas que não estão conseguindo manter as contas em dia, suspendo o corte de energia por falta de pagamento.

Decisão tomada em Março/2020 e válido por 90 dias, podendo ser alterada.

A Sabesp está auxiliando as famílias de baixa renda com distribuição de caixas d’água, isenção da tarifa social e higienização de espaços públicos.

É um momento delicado, que requer solidariedade. Muitas famílias estão passando por momentos difíceis. Devido a tudo isso empregos foram perdidos.

É hora de unirmos e ajudarmos uns aos outros na medida que podemos.