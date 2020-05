Covid-19: Unicamp prorroga pela terceira vez suspensão das aulas presenciais

Pela terceira vez, a Unicamp prorrogou a suspensão das aulas presenciais das unidades de ensino e pesquisa, centros, núcleos e órgãos universitários. A medida anterior valia até 30 de maio. Com a nova resolução, o prazo vai até 30 de junho.

A instituição levou em conta o agravamento da crise sanitária ocasionada pela pandemia de Covid-19, com o número de vítimas em crescimento constante. A reitoria da universidade afirmou que a resolução pode ser revista a qualquer momento “conforme evolução da situação da pandemia”.

A Unicamp foi a primeira universidade pública do Brasil a suspender as aulas devido ao coronavírus. O anúncio foi feito em 13 de março com a parasalição de todas as atividades não essenciais.

Depois foram feitas duas prorrogações em prazos semelhantes aos estipulados pelo governo do Estado para a quarentena nos municípios paulistas como forma de combater a disseminação da Covid-19.

A instituição conta com 34,6 mil alunos e cursos de graduação e programas de pós nos campi localizados nos municípios de Campinas, Limeira e Piracicaba.

Retomada das atividades será gradual

No mês de maio, a Unicamp iniciou um projeto para a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino de forma gradual. Ele ainda está em fase preliminar, mas foi encaminhado para os diretores dos campi com o intuito de coletar informações específicas de suas unidades.

A proposta foi dividida em quatro fases dedicadas a serem tomadas durante a preparação para uma possível volta das atividades. Confira abaixo:

Fase 0 – preliminar:

Estabelecer medidas para garantir a devida higienização da comunidade.

Treinamento do pessoal da limpeza.

Uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados.

Estoque de insumos necessários na área da saúde.

Realização de campanhas de doações para as unidades de saúde.

Restrição de trânsito e acesso às portarias.

Retomada de atividades administrativas na forma presencial.

Retorno progressivo da frota de ônibus até um máximo de 50%, respeitando ainda distanciamento mínimo de 1 metro dos passageiros no transporte.

Testagem intensiva de pessoas com sintomas para Covid-19.

Fase 1 – primeiras quatro semanas:

Retorno gradual de 20% dos trabalhadores nas unidades, preferencialmente sob rodízio. Retorno de 40% após as duas primeiras semanas.

Aumento proporcional do Restaurante Universitário.

Aumento proporcional do transporte, que não deve ter lotação superior a 50%.

Fase 2 – oito semanas seguintes:

Retorno gradual de 60% dos trabalhadores nas unidades, preferencialmente sob rodízio. Retorno de 80% após as duas primeiras semanas. Retorno de 100% após quatro semanas – inclui RU, transporte fretado e transporte no campus.

Retorno de 30% das crianças atendidas no CECI/DeDIC . Retorno de 60% após as duas primeiras semanas. Retorno de 100% após quatro semanas.

. Retorno de 60% após as duas primeiras semanas. Retorno de 100% após quatro semanas. Retorno de 25% dos alunos de graduação e pós-graduação . Retorno de 50% após as duas primeiras semanas. Retorno de 100% após quatro semanas.

. Retorno de 50% após as duas primeiras semanas. Retorno de 100% após quatro semanas. Mantido o distanciamento social – 1,5 metro.

30-35% de ocupação máxima em salas de aula, laboratórios e anfiteatros.

Após quatro semanas, retorno dos trabalhadores com vulnerabilidades à Covid-19.

Sobre as atividades de graduação em si, outras medidas ainda são estabelecidas nesta fase:

Estimular atividades remotas até o fim do semestre.

Promover defesa remota do TCC.

Avaliar possibilidade de conclusão de estágios obrigatórios dos alunos.

Estabelecer em 50% as atividades presenciais necessárias em disciplinas práticas e laboratórios.

Estabelecer entre 25 e 50% as atividades presenciais para ingressantes.

Presença no campus para provas finais.

Fase 3 – retorno progressivo de atividades de extensão e eventos: