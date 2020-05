CPI que investiga incêndio no Ninho isenta empresa de contêineres e responsabiliza Flamengo

Passados mais de 15 meses desde o trágico incêndio Ninho do Urubu que vitimou fatalmente dez jovens atletas das categorias de base do Flamengo, a investigação envolvendo o incidente começa a render suas primeiras respostas.

De acordo com a apuração do UOL Esportes, os integrantes da CPI instaurada para investigar o incêndio estão praticamente convencidos de que não houve culpa por parte da NHJ, fornecedora dos contêineres utilizados como alojamento pelo Rubro-Negro, já que a teoria de que o material utilizado nas construções gera combustão não se sustentou.

Desta forma, ganha força a teoria de houve erro na instalação dos aparelhos de ar-condicionado nos alojamentos, o que se configuraria em falha do próprio Flamengo, já que este era responsável pela manutenção e fiscalização dos equipamentos. A tendência de momento, ainda de acordo com o UOL Esportes, é de que o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, e o atual mandatário, Rodolfo Landim, sejam indiciados.

