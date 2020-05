Cruzeiro admite chance de vender jovens destaques para balancear as contas

O ano de de 2019 para o Cruzeiro não foi nada bom, e o ano de 2020 é para reorganização interna do time mineiro. Com isso em mente, o clube está disposto a negociar jogadores para melhorar a situação financeira e honrar os compromissos que vencem neste ano. Entre eles podem ser negociados o zagueiro Cacá, de 21 anos, e o meia Maurício, de 18.

De acordo com a site UOL Esportes, a diretoria do clube sabe que ambos poderiam ajudar o elenco a buscar o principal objetivo, voltar para a série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, reconhece que a necessidade da entrada de dinheiro para pagar os débitos. O clube tem uma dívida que R$ 26 milhões na Fifa pelas compras de Kunty Caicedo, Denílson e Willian.

Cacá já teve duas propostas do Athletico Paranaense, ambas de cerca de 2 milhões de euros (R$12,6 milhões na cotação atual), e uma sondagem do CSKA Moscou, na Rússia. O time europeu tinha a intenção de desembolsar 4 milhões de euros (R$25,1 milhões) para levá-lo. A ideia é pagar pelo defensor um valor de 3 milhões de euros (R$18,9 milhões), e o clube tem uma expectativa de uma nova oferta para os próximos dias.

Já o jovem Maurício esteve na mira do Manchester City, no fim do ano passado. Entretanto, o meia diz que o Cruzeiro recusou sua liberação na época.

“Houve uma proposta no final do ano passado do Manchester City. O Cruzeiro recusou imediatamente. Eu não fiquei sabendo de coisa detalhada, só que o Cruzeiro recusou essa proposta. Eu queria continuar neste ano, para essa reconstrução, ganhar meu ritmo de jogo, fazer a minha história no Cruzeiro”, disse o jogador, em entrevista à Band.