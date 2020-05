Cruzeiro assumiu dívida milionário de Fred com o Atlético; veja

Novela! Fred deixou o Atlético-MG para acertar com o Cruzeiro há mais de dois ano, no entanto, o assunto ainda é tema de polêmicas e brigas judiciais entre os arquirrivais mineiros. Atualmente, o camisa 9 negocia com o Fluminense e pode pintar no Tricolor das Laranjeiras sem ver um desfecho no conflito entre o Galo e a Raposa.

De acordo com informações do UOL Esporte, o clube celeste estava disposto a assumir uma dívida trabalhista de R$ 1,9 milhões do Alvinegro com o centroavante, mas somente se o Galo não desembolsasse a quantia após a ida do atleta para a Toca da Raposa. O acordo foi selado pela antiga gestão de Wagner Piris de Sá e Itair Machado.

Palmeiras v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

A decisão, que gerou polêmica desde o começo, ganhou ainda mais críticas após uma ação na Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, definir que o montante deve ser descontado de multa que o centroavante de 36 anos deve pagar ao Atlético, no total de R$ 10 milhões e que também foi, na época, assumida pelo Cruzeiro.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.