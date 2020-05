Cruzeiro confirma detalhes que faltam para anúncio de novo lateral-direito

O Cruzeiro, mesmo em meio a problemas financeiros sem precedentes na sua história, tenta reforçar o seu elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e tem três contratações bem encaminhadas. Uma delas é a do lateral-direito Daniel Guedes, que chegaria por empréstimo junto ao Santos.

vamos fazer uma análise fria, sem clubismo. Cruzeiro é 5° no fraco campeonato mineiro. na copa do Brasil, perdeu o jogo de ida por 2 x 0 para o CRB , time q está na série B. Qual o potencial do Cruzeiro ter reforços de qualidade hj ? — Alessandro Mendes?? (@tataiufc) May 21, 2020

A confirmação veio através de Carlos Ferreira, interlocutor do Núcleo Dirigente Transitório com o departamento de futebol, em live do canal Informativo Cruzeiro, no Youtube. Depois, em contato com o jornal Superesportes, ele deu mais detalhes sobre as tratativas. Disse que o clube aguarda uma resposta do empresário do atleta e, também, uma autorização da Fifa para que Guedes, suspenso por doping, possa retornar aos gramados. Caso a negociação não evolua até a volta do futebol (ainda sem data definida), a tendência é de que a Raposa parte atrás de um novo nome.

Aposto que, em breve, o Cruzeiro anuncia um pacotão de reforços — O Sagaz Homem Fumaça™ (@7hugogarcia) May 21, 2020

Além de um lateral-direito, o clube busca um lateral-esquerdo e um atacante que atue pelos lados do campo. Mas os nomes escolhidos são mantidos em sigilo. “O Enderson (Moreira, técnico), junto com o Ricardo Drubscky (diretor de futebol), entendem que essas posições são as carências do Cruzeiro. Eu e o Ricardo buscamos fazer contato com jogadores de qualidade, inclusive indicados pelo Enderson. Fizemos os contatos e eles se prontificaram a jogar no Cruzeiro. No contato com os clubes, entenderam a situação do Cruzeiro e também se posicionaram de forma positiva para a vinda desses atletas”, confirmou Ferreira. O clube, lembrando, entrará em campo na segunda divisão com menos seis pontos, já que foi punido por não pagar uma dívida de R$ 5,3 milhões ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes, referente ao empréstimo do volante Denilson.

