Cruzeiro faz consulta por lateral do Bahia; diretoria tricolor responde

Após anunciar o atacante Iván Angulo e o volante Jean – ambos contratados junto ao Palmeiras, via empréstimo -, o Cruzeiro segue ativo no mercado de transferências, mesmo com o calendário paralisado em virtude da pandemia de coronavírus. Sob novo comando em seu departamento de futebol, a Raposa estuda suas carências e trata a lateral-direita como uma das principais urgências para compor o atual elenco.

Como destaca o Globoesporte, o primeiro nome a ser procurado pelo clube mineiro foi o de Nino Paraíba, um dos destaques individuais do elenco do Bahia. O jogador é um velho conhecido do diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubscky, com quem trabalhou em 2014 no Vitória. Uma consulta formal por realizada entre as partes, mas a diretoria do Tricolor de Aço rechaçou prontamente qualquer possibilidade de negociá-lo.

FBL-SUDAMERICANA-BAHIA-BOTAFOGO

“O Nino Paraíba foi um atleta meu, quando eu era treinador lá no Vitória. Foi atleta do Enderson, e ele é um jogador que nos atenderia muito bem. Eu falo sem problema, porque ele já foi tirado do nosso foco. A gente tinha a intenção de contar com ele, mas eu conversei com o diretor do Bahia [Diego Cerri] e não há possibilidade de trazê-lo agora”, afirmou Drubscky, em entrevista à Rádio 98FM.

Há outros nomes em pauta nos bastidores celestes, como Norberto (CSA), Samuel Xavier (Ceará) e Bruno, ex-Internacional e atualmente no mesmo Bahia de Nino Paraíba.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.