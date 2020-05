Cruzeiro tem folha de março em aberto e prazo para pagar férias ‘no limite’

Decisão extracampo! Em meio à forte crise financeira e problemas orçamentários relacionados à pandemia do novo coronavírus, o Cruzeiro vai precisar encontrar uma forma de pagar férias e salários de março dos jogadores. O clube corre nos bastidores para conseguir o adiantamento de possíveis receitas e empréstimos bancários.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, a Medida Provisória 937, do Governo Federal, prevê o pagamento das férias em até cinco dias úteis após o termino do período da licença. Ou seja, a Raposa tem até esta sexta-feira (08) para quitar a dívida. A folha salarial de março, que deveria ter sido paga no dia 7 de abril, também segue em aberto.

Porém, sem caixa, o clube celeste não deve cumprir com o prazo determinado pela MP 937 e ainda deve adiar por mais tempo o pagamento dos salários de março. A princípio, o Cruzeiro espera conseguir o montante, cerca de R$ 2,5 milhões, na próxima semana. Vale destacar que os mineiros ainda têm R$ 26 milhões de dívidas na FIFA para pagar até o final desse mês de maio.

Além dos débitos, a Raposa também tem se preocupado com contratações. O atual elenco é considerado frágil e com fortes chances de sofrer para levar o time de volta para a elite do futebol brasileiro. Inicialmente, o time quer mais três peças: um atacante e dois laterais, no entanto, tem encontrado dificuldades por não ter como esticar demais o orçamento.