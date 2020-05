Cuidados com o segundo cérebro para concursos públicos

O cérebro humano é composto por bilhões de neurônios, e o intestino, também considerado segundo cérebro, é composto de 500 milhões de neurônios, e cerca de 30 neurotransmissores, e, entre eles cerca de 90% de nossa serotonina, o chamado hormônio da felicidade, e cerca de 50% da dopamina é fabricado nesse órgão.

Dentro do intestino, existe um sistema nervoso complexo, com diversas funções, como extrair a energia necessária para sustentar o corpo humano.

O intestino está diretamente relacionado com as emoções, daí sua importância no processo de estudo para concursos públicos, e, a necessidade de boas escolhas alimentares, reduzindo, por exemplo, alimentos processados.

Dentro do intestino, há a chamada “flora intestinal”, e, nela existem cerca de 30 a 40 trilhões de bactérias neutras e boas, porém, se há um desequilíbrio no organismo, haverá uma junção das bactérias, formando então, bactérias nocivas.

Sendo assim, há uma necessidade de se alimentar as bactérias com enzimas, que servirão de combustíveis para o pleno funcionamento intestinal, e, de todo corpo. Essas enzimas, são encontradas em frutas, verduras, alimentos crus, e, lactobacilos e probióticos.

Em síntese, havendo cuidados com o organismo, você estará mais preparado para as provas de concursos públicos, tendo em vista que a alimentação pode interferir no rendimento dos estudos.