Dani Alves, 37 anos: quantos títulos os clubes ganharam com ele e quantos depois dele?

Nesta quarta-feira (6), o craque Daniel Alves completa 37 anos de muitas conquistas e vitórias no mundo do esporte. Imã de taças, o baiano é “apenas” o maior vencedor da história do futebol ao longo de quase 19 anos de carreira.

Para reforçar a dimensão do lateral e meio-campista do São Paulo, veja quantos títulos ele conquistou em cada equipe onde atuou e quantas taças esses times venceram após a ‘Era Dani’. Confira na lista abaixo!



1. Bahia Foto: Reprodução / Hojeem Dia Revelado pelo Bahia, Dani Alves ganhou três taças no Tricolor. Após a sua saída, o Esquadrão de Aço conquistou 6 títulos.

2. Sevilla Sevilla FC v FC Schalke 04 – Trofeo Antonio Puerta Embalado, o craque chegou ao Sevilla para se apresentar definitivamente para o futebol. Resultado: 5 troféus conquistados. Depois que ele saiu, os espanhóis venceram apenas quatro torneios.

3. Barcelona Champions League final – “Barcelona v Juventus” Consolidado, Dani Alves participou dos melhores períodos do Barcelona, conquistando incríveis 23 títulos. Após a saída do lateral, os catalães conquistaram mais 6 taças,

4. Juventus Juventus v Real Madrid – UEFA Champions League Final Veterano, Dani Alves acertou com a Juventus para dar mais “experiência” e categoria aos italianos. Para variar, o lateral conquistou 2 títulos. Após a sua saída, os Bianconeri levantaram 4 taças.

5. Paris Saint-Germain Stade Rennais vs Paris Saint-Germain – Coupe de France Final Parceiro de Neymar na Seleção, Dani Alves resolver se juntar ao camisa 10 também no PSG. Diferenciado, o lateral saiu da França com 5 títulos na bagagem. Os franceses conquistaram apenas 2 troféus desde a saída do craque.

6. São Paulo Sao Paulo v LDU – Copa CONMEBOL Libertadores 2020 Atualmente no São Paulo, o lateral ainda não conquistou nenhum título.