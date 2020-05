Danone Estágio 2020: inscrições abertas para vagas até início de junho

Fundada em 1919 na Espanha e em 1970 presente no Brasil, a Danone é uma empresa conhecida de todos os brasileiros por meio de seus laticínios de diversos sabores. A empresa atua em mais 120 países, sendo uma grande potência em sua área de atuação.

Recentemente, a Danone anunciou a abertura das inscrições para o novo Programa de Estágio 2020, sendo as oportunidades destinadas a estudantes do ensino superior de diversas áreas do conhecimento. A empresa abriu mais de 25 vagas e estão localizadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Para concorrer a uma vaga, o estudante interessado precisa estar matriculado e cursando o penúltimo ou último ano de um curso superior, possuir conhecimentos de inglês e lógica em nível intermediário. O processo seletivo será 100% on-line e contará com todas as etapas, da inscrição até a entrevista final.

“Para a Danone é muito gratificante manter o processo seletivo de estágio nesse momento sensível que todos estão vivendo. Esse modelo on-line, além de possibilitar que o processo aconteça, aumenta a oportunidade para que qualquer jovem, de qualquer lugar, consiga participar”, comenta Pollyana Padua, gerente executiva de Talentos da Danone.

Inscrição

Os interessados devem acessar o link http://www.99jobs.com/danone para realizar a inscrição até o dia 5 de junho. O processo de dinâmicas e entrevistas on-line está previsto para acontecer entre os dias 15 de junho e 3 de julho. Os estudantes selecionados iniciarão o estágio em agosto deste ano.