David Beckham comemora aniversario e rememora velhos tempos

Ele comemora 45 anos, mais lindo do que nunca! E Victoria Beckham que desculpe os elogios, mas o marido, David Beckham, está cada dia mais bonitão.



Para celebrar a importante data, a empresária separou diferentes momentos do passado para relembrar os felizes anos de vida do ex-jogador de futebol, entre eles, um passeio com seus cães, Snoop e Puffy, imagens que já competaram 23 anos.



“Ainda estamos andando com os cachorros 23 anos depois”, escreveu.











“Feliz aniversário para o melhor pai. Comemorando em quarentena e sentindo saudades de Brooklyn e todos nossos amigos e familiares hoje. Te amamos muito”, postou a ex-Spice Gilr.



David aparece ainda brincando de Lego, passeando na Disney com orelhas do Mickey, e em imagens que marcaram sua carreira de esportista.