De herói a esquecido, goleiro aguarda contato por renovação e valorização no Santos

Revelado nas categorias de base do Santos, o goleiro Vladimir, de 30 anos de idade, só entrou em campo profissionalmente com a camisa de dois clubes: a do próprio Peixe e a do Avaí, clube pelo qual atual na temporada passada, via empréstimo. Apesar do rebaixamento, o camisa 1 foi um dos poucos destaques individuais do time catarinense em 2019.

De volta ao seu clube formador para a nova temporada, o goleiro ainda não sabe o que o futuro lhe reserva. Em entrevista recente concedida à Gazeta Esportiva, Vladimir abriu o jogo sobre sua situação na Vila Belmiro, revelando o que espera por parte do clube que é sua casa desde 2003.

Brazil’s Santos FC goalkeeper Vladimir t

“É uma série de fatores. A valorização profissional é uma delas. Ter mais oportunidades também. E essa é uma questão que não depende apenas de mim (…) Nunca escondi meu carinho pelo Santos. Minha prioridade sempre será ficar no clube. O Beto Lopes [empresário] está cuidando das negociações e tenho absoluta confiança nele”, contou.

Herói da conquista do Paulistão de 2015 – brilhou na disputa por pênaltis que sacramentou o triunfo do Santos sobre o Palmeiras na decisão -, Vladimir tem convivido sistematicamente com o banco de reservas na Vila. Antes, era a opção imediata a Vanderlei, que se transferiu ao Grêmio ao final de 2019. Atualmente, é reserva de Éverson, titular com Jesualdo Ferreira. Seu contrato se encerra ao final deste ano de 2020, e ainda não há maiores detalhes sobre o avanço das tratativas.

