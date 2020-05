De volta à ativa? Walter fará período de recuperação em clube da Série A

Bastante talentoso, mas em guerra contínua com a forma física e a disciplina extracampo, Walter pode ganhar mais uma nova oportunidade no futebol brasileiro. E logo em clube importante, pelo qual já passou em um momento anterior de sua carreira.

De acordo com o jornalista Napoleão de Almeida – informação posteriormente apurada e confirmada pelo Globoesporte -, o atacante fechou com o Athletico Paranaense para realizar um período de recuperação física. Não há vínculo contratual entre as partes, apenas um acordo para que o atleta possa utilizar as instalações do clube para melhorar sua condição, algo bem semelhante ao que aconteceu com Adriano Imperador, em 2014.

Atletico MG v Atletico PR – Brasileirao Series A 2015

Walter defendeu o Furacão entre os anos de 2015 e 2016, anotando 16 gols ao longo de 73 partidas. Vale destacar que o atacante está vetado de assinar com qualquer clube até meados de 2020, já que foi flagrado no exame antidoping em 2018, quando ainda vestia a camisa do CSA-AL. Suspenso por uso ilegal da substância ‘sibutramina’, comumente associada a tratamentos para perda de peso, o jogador teve sua pena ampliada por mais um ano em julho de 2019.

