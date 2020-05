De volta! Governo alemão autoriza, e Bundesliga já tem data para retorno; saiba mais

Os fãs de futebol que estavam com saudade de ver a bola rolando foram brindados, nesta quarta-feira (6), com uma grande notícia. Confirmando as expectativas prévias, o governo alemão, liderado pela chanceler Angela Merkel, liberou o retorno do futebol no país após longa deliberação junto a clubes, entidades futebolísticas e autoridades dos Estados federados.

Em pronunciamento oficial, a chefe de Estado da Alemanha declarou: “A Bundesliga pode voltar a partir da segunda metade de maio, respeitando as regras que foram combinadas”, afirmou. Obviamente, a primeira medida imposta e prontamente aceita de forma unânime é a obrigatoriedade de jogos sob portões fechados, sem presença de público.

A decisão abarca as duas principais divisões do futebol nacional, a Bundesliga e a Bundesliga II. A DFL, principal entidade do futebol alemão, ainda não se pronunciou oficialmente acerca de qual será a data da retomada das competições, contudo, os jornais ‘Kicker’ e ‘Bild’, dois dos principais periódicos do país, cravam que a bola voltará a rolar já no dia 15 de maio. O Campeonato Alemão foi paralisado antes da realização de sua rodada 26, com o Bayern de Munique na liderança, seguido de perto por Borussia Dortmund e RB Leipzig.

FC Bayern Muenchen v RB Leipzig – Bundesliga

