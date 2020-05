Debandada? Santos pode perder jogadores na Justiça após corte unilateral nos salários

O clima definitivamente não é bom nos bastidores do Santos. Em uma decisão surpreendente e que gerou revolta no elenco profissional, a diretoria alvinegra deflagrou cortes salariais na casa dos 70% para os próximos meses, medida considerada emergencial pela alta cúpula para o período de crise financeira ocasionada pela pandemia de coronavírus.

Como destaca o jornal ‘A Tribuna’, a decisão por uma redução tão drástica, sem acordo prévio com os jogadores, pode criar grandes problemas futuros ao Peixe. Rafael Cobra, presidente da Comissão de Direito Desportivo da Organização dos Advogados do Brasil (OAB) em Santos, explicou o risco corrido pelo clube a partir do caminho tomado sem a anuência dos atletas.

Santos v Delfin – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

“Vejo um risco muito grande para o Santos. Inclusive de ações trabalhistas por parte dos atletas visando a rescisão indireta do contrato de trabalho, se essa redução for mantida para os meses de maio e junho, como consta no comunicado (…) Me parece fora de proporção uma redução unilateral de 70%, ainda mais se levarmos em fala que a diretoria e os jogadores tinham um acordo para redução de 30%“, afirmou.

Especializado em Direito Desportivo, o advogado Márcio Cruz também vê o Santos em posição delicada juridicamente:“O que pode trazer problemas ao clube é a unilateralidade. Ainda que a MP diga que o sindicato não precisa participar, você precisa ter um acordo individual com os jogadores. E, em relação aos jogadores, não houve autorização de convenção para uma redução coletiva, e muito menos acordo individual. Nesse ponto, o Santos fica descoberto, há uma insegurança jurídica muito grande”, disse.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.