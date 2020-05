Dedé critica métodos e convicções de Rogério Ceni: ‘Deixou os jogadores mexidos’

Quase oito meses após o encerramento da passagem de Rogério Ceni pelo Cruzeiro, o assunto ainda repercute nas mesas redondas e até mesmo entre jogadores celestes, que raramente conseguem escapar das perguntas relativas a este período turbulento e marcado com uma ‘queda de braço’ evidente entre comandante e parte do elenco.

Entrevistado da semana no programa ‘Bola da Vez’ da ESPN, Dedé não isentou o treinador de responsabilidade no rebaixamento do clube à segunda divisão e apontou o que, aos olhos dele, foi o maior erro cometido por Ceni durante sua curtíssima passagem pela Toca da Raposa.

Fluminense v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

“Um dos maiores erros do Rogério foi achar que, por idade, os jogadores não renderiam como ele queria. A gente teve um jogo que acho que foi maravilhoso, foi o jogo para a gente dar a arrancada, que foi contra o Santos, com o Sampaoli fazendo um dos melhores trabalhos, batendo em todo mundo. Fizemos um excelente jogo e ganhamos de 2 a 0, sem sustos. Logo após isso, acho que foi uma das coisas que o Rogério Ceni falhou [com as mudanças]. Isso foi deixando os jogadores mexidos com a situação. Acho que foi um passo errado dado pelo Rogério. Se soubesse uma forma de conduzir a situação, daria mais certo”, afirmou.

Como destaca o UOL Esportes, o zagueiro voltou a afirmar que defendeu o trabalho de Ceni internamente, mas que suas convicções referentes à idade e busca por um time mais jovem geraram desgaste: “Como ele queria muito a velocidade, ele colocou na cabeça que não dava para jogar, por exemplo, Henrique e Ariel, dois jogadores mais lentos e cadenciados. E eu entendo a forma dele, tanto que dei a vida pelo Rogério Ceni no Cruzeiro, mas, no meu modo de pensar, acho que isso é avaliado por performance”, concluiu.

Cruzeiro v Santos – Brasileirao Series A 2019

