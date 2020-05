Dedé desabafa sobre Ceni: “Também tem uma parcela de culpa”

Em entrevista ao programa Bola da vez dos canais ESPN, Dedé falou sobre a passagem de Rogério Ceni pelo Cruzeiro em 2019 e responsabilizou o treinador por parte do rebaixamento para a Série B.

Ceni que chegou no Cruzeiro em agosto de 2019 com a missão de tirar o time da má fase e afastar o fantasma do rebaixamento. Apesar de um início promissor, uma sequência de maus resultados e problemas de relacionamentos com os jogadores fizeram com que o treinador fosse demitido antes mesmo de completar dois meses no cargo.

“Eu não sei te dizer isso (se o Cruzeiro se salvaria se Ceni ficasse no cargo). Mas eu acho que a situação do time dar uma descida, também tem uma parcela de culpa do Rogério Ceni. Ele teve muitas oportunidades… Não estou cornetando e nem falando mal dele. Mas ali não era só o trabalho tático e técnico do treinador. Tem o psicológico também. E estava muito inflamada essa situação psicológica”, disse Dedé.

O jogador também falou sobre o extracampo, motivo principal para a saída de Rogério Ceni do comando da Raposa.

“O torcedor até achou, da forma que o Rogério falou, que nós estávamos errados. Eu acho que o futebol, principalmente em um momento difícil, a equipe inteira tem que se unir o mais forte possível. A gente vê na dificuldade de voltar a jogar bem, nosso time jogou muito bem em 2018. Nosso time estava começando a se dividir, mandar recado um para o outro em entrevistas. E eu tentei apaziguar isso”, disse.

Dedé ainda abordou um tema recorrente sobre a queda do Cruzeiro: os “medalhões” que teriam derrubado Rogério por não aceitarem suas escalações.

“Eu tentei colocar as principais peças que tínhamos em harmonia. Ou em profissionalismo. A gente estava vestindo a camisa do Cruzeiro. E ali, depois do que eu falei, até ocorreu a demissão do Rogério Ceni. Mas no meu modo de ver que não tenho nada a ver com a situação dele. Quem demite é a diretoria”, disse o zagueiro.

“Um dos maiores erros do Rogério foi achar que por idade os jogadores não renderiam como ele queria. A gente teve um jogo que acho que foi maravilhoso, era o jogo para a gente dar a arrancada. Foi contra o Santos, com Sampaoli fazendo um dos melhores trabalhos, batendo em todo mundo. Ganhamos de 2 a 0 sem sustos, fizemos um excelente jogo”, concluiu Dedé.

Além de maus resultados dentro das quatro linhas, o clube sofreu com escândalos de corrupção, intrigas politicas, áudios vazados, inúmeros processos e um aumento exponencial das dívidas, o que colaborou para o primeiro rebaixamento na história do Cruzeiro.