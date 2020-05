Demi Lovato dispensa make esbanjando sensualidade na piscina

A cantora e atriz norte-americana, Demi Lovato, exalou beleza em sua rede social, animando a quarentena dos fãs. Aos 27 anos, a queridinha do pop é uma das artistas mais queridas do público jovem.



No sábado (2), a diva da música fez carinha de dengo, pois um top vinho e caiu na piscina, para espantar o tédio do isolamento social. A estrela ainda mostrou seu rosto sem nenhuma maquiagem, mostrando-se bela ao natural.



Claro que não faltou elogio dos seguidores:



“Eu vejo uma mulher incrivelmente linda sem maquiagem”, disse uma internauta.



“Tenho tanta inveja da sua linda pele”, brincou a admiradora.











Distúrbio



Demi Lovato participou de uma live no YouTube promovida pelo ator Matthew Scott Montgomery e revelou ter sofrido por um longo período contra seu distúrbio alimentar após deixar a série Sonny With a Chance (Sunny entre as Estrelas, no Brasil), produção do Disney Channel que esteve no ar entre 2009 e 2011.



A celebridade de 27 anos tratou do tema em um bate-papo que teve a participação de Tiffany Thornton, Allisyn Ashley Arm, Doug Brochu, Sterling Knight, Audrey Whitby, Shayne Topp e Damien Haas, ex-membros do elenco do seriado.



“Eu estive em reabilitação. Várias vezes!”, afirmou ela, em tom bem-humorado que resultou em risos dos colegas. “Quando eu fui para reabilitação pela primeira vez eu lembro que vocês foram a minha maior inspiração”, disse.



Segundo ela, foi durante as filmagens de Sunny entre as Estrelas que ela foi internada pela primeira vez em uma clínica de reabilitação por conta de suas “questões físicas e emocionais”. “Nós precisávamos lidar com todas aquelas pressões de ser uma mulher na televisão. Hoje eu estou muito mais feliz.”



Ela também lembrou como sentia frio constante nos bastidores da produção, um sintoma comumente visto em pessoas com distúrbios alimentares.



“Eu tinha uma distúrbio alimentar, estava abaixo do peso e vivia sentindo frio. As pessoas vinham encontrar comigo durante as minhas refeições. Eu estava sempre com um cobertor e o meu camarim estava sempre com tudo fechado, marcando 36 graus [no ar condicionado].”



Nesses anos de trabalho, a celebridade se viu entrando e saindo de centro de reabilitação. A última recaída de Lovato foi em 2018, quando foi levada a um hospital em Los Angeles por conta de uma overdose em casa. No mesmo ano ela chegou a lançar o single Sober, cuja letra fala do fato de não estar mais sóbria.