Demi Moore deixa cabelo ficar grisalho durante quarentena

Durante a quarentena da pandemia do novo coronavírus, muitos artistas estão realizando verdadeiras transformações em seus cabelos, principalmente pintando-os de alguma cor.



Porém, Demi Moore foi na contramão dos colegas, preferindo aderir à cor natural do seu coro cabeludo, deixando seu cabelo grisalho.



Vale lembrar que Demi Moore está isolada em Idaho com Bruce Willis, seu ex-marido, e das filhas Rumer, Scout e Tallulah, sempre atualizando os fãs a sua situação do confinamento.



Após algumas fotos com o cabelo grisalho compartilhadas no Instagram, muitos fãs elogiaram Demi pelo visual.



“Linda!”, “Perfeita!”, “Você está adorável! Feliz quarentena, fique em segurança”, foram algumas das declarações feitas pelos seguidores.







Início da quarentena de Bruce Willis e Demi Moore







Bruce Willis e sua ex, Demi Moore, estão fazendo quarentena juntos, com suas três filhas mais velhas. Os fãs ainda não entenderam porque o ator foi se isolar com a ex-mulher, deixando sua atual esposa e filhas em sua casa.



Os fãs do casal logo perceberam o comentário que a esposa de Willis, Emma Heming, deixou na foto que Demi Moore postou de toda sua família fazendo quarentena juntos.



Demi legendou a foto dizendo ‘A família criando laços’. Emma fez um comentário na imagem, dando a entender que não está em isolamento social com eles.



Ela escreveu: “A família criando laços da melhor forma… amo vocês e sinto sua falta”.



As pessoas estão se perguntando porque Bruce não está fazendo quarentena com sua esposa e suas filhas menores, Evelyn e Mabel.



Bruce Willis e Emma Heming estão casados há mais de 10 anos.



Desde sua separação, Bruce e Demi se dão super bem, e se tornaram amigos.



Recentemente no aniversário do ex, ela publicou uma foto da época em que estavam casados para parabenizá-lo.



“Feliz aniversário, Bruce! Obrigada pelos três maiores presentes da minha vida”, legendou no clique.



Os atores foram casados entre 1987 a 2000, e tiveram três filhas: Rumer, Scout e Tallulah.







