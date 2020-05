Devido a falta de energia elétrica na parte baixa de Penedo, SAAE informa falta de água

Na noite desta terça-feira, 05 de maio, grande parte de consumidores do Centro de Penedo ficaram sem energia elétrica devido a um rompimento de um cabo nas imediações da Rocheira.

Com a ausência da energia, o SAAE Penedo informou que ficou sem poder bombear a água em uma das suas unidades de captação. Confira na íntegra o comunicado:

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Penedo informa que a suspensão do fornecimento de água na cidade, nesta terça-feira, 05 de Maio de 2020, às 23h, se dá por conta da falta de ENERGIA ELÉTRICA, na Estação de Captação da Rocheira.

Estamos em contato com a Equatorial para que o problema seja resolvido o mais rápido possível e o abastecimento, seja normalizado.

Terça-feira, 05 de Maio de 2020.

Da Redação