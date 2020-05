dicas de como subir nesta carreira

O marketing digital tem ganhado novos adeptos nos últimos anos. E com a quarentena e o aumento na demanda de home office, essa opção de carreira é cada vez mais adotada.

Devido ao isolamento social, muitas pessoas perderam empregos ou a renda e acabam recorrendo ao marketing digital. Seja para reiniciar no mercado de trabalho ou alavancar os seus negócios.

Por isso subir nesta carreira se tornou o objetivo de muitas pessoas. Por isso, reunimos quatro dicas de como subir no marketing digital. Veja

Não é preciso formação superior

Apesar de muitos profissionais com nível superior atuarem no marketing digital, investir no ensino superior para uma carreira de sucesso não é prioridade. O portfólio e a personalidade podem garantir a sua subida na profissão.

Mas isso não quer dizer que você não deva estudar e se atualizar sobre o mercado do marketing digital. Invista, seu tempo em experiência de trabalho e estágios. Isso ensinará a você habilidades cruciais, como entender as diferentes ferramentas de marketing.

Tenha iniciativa

A iniciativa é uma habilidade vital a possuir para a sua carreira no marketing digital. Entenda o seu papel nesta área e não espere ser solicitado. Crie as suas oportunidades, divulgue o seu trabalho e faça contatos.

Isso mostrará que você leva o trabalho a sério e prova que possui a experiência e o conhecimento necessários para realizar uma promoção.

Projetos auto-iniciados também são uma ótima ferramenta para ampliar sua conscientização sobre o setor de marketing e desenvolver experiência.

Os criativos, em particular, devem dedicar tempo para investir em projetos nos quais você pode desenvolver seu próprio currículo e trabalhar em algo que é apaixonado por mostrar um conjunto de habilidades.

Trabalhe suas experiências e habilidades

Aproveite o home office para trabalhar em suas experiências e habilidades e se concentrar em um projeto de cada vez. Assim vai desenvolver completamente e com suas habilidades.

Pesquise para entender o que os clientes estão procurando e como você pode ajudar nisso, com o seu serviço.

Entenda como funciona o marketing digital

Além de desenvolver as habilidades importantes, ter o conhecimento e a compreensão de como uma agência e os clientes funcionam é um diferencial para o sucesso de sua carreira.

Fique por dentro das decisões de negócios e por que elas são feitas para que você entenda onde sua função se encaixa e o que precisa ser feito para se destacar.

Quanto mais útil você estiver fora de sua própria função e na empresa como um todo, mais essencial você se tornará para administrar os negócios com sucesso. Assim, aumentará as oportunidades disponíveis para subir na carreira do marketing digital.

Fonte: O Petroleo