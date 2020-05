Dicas para criar sua loja virtual – Notícias Concursos

Antes de tudo, é preciso que você defina seu ramo empresarial (eletrônicos, perfumaria, calçados, esporte, lazer etc.) e analise o mercado.Atualmente as possibilidades são inúmeras e cada vez mais surgem ramos novos.

Os que estão em mais destaque são:

Brechós

Alimentos alternativos

Pets

Infoprodutos

Cosméticos

Como se destacar no seu ramo

Inovação é tudo nos dias de hoje, pense sobre a relevância que ele terá na vida das pessoas, e analise o que você pode fazer de diferente e encontre abordagens e caminhos alternativos.

Um passo importante também é se identificar com o ramo que escolheu, quando fazemos o que gostamos, equilibramos melhor as habilidades e as responsabilidades.

E para você que já escolheu o ramo, mas ainda não sabe onde hospedar sua loja, a plataforma Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, vale a pena conferir os serviços que eles oferecem.

Definindo Segmento da Loja

Para te ajudar a decidir e ter mais informações sobre o ramo da sua loja virtual, vale a pena conferir o volume de busca pela palavra-chave, para isso você conta com a ajuda do SEMrush, Google Trends entre outros.

É importante essa pesquisa, pois é através da palavra-chave da sua marca que as pessoas vão te encontrar mais facilmente, e quanto mais reconhecida for, melhor seu resultado nas buscas do google.

Nossa matéria sobre Empreendedores digitais pode te ajudar também a esclarecer algumas ideias sobre como começar sua loja.

Você Pode Gostar Também:

Como identificar seu público alvo

Seu público alvo é aquele grupo que você quer atingir, ele é o seu foco, pois sem ele não haverá vendas em sua loja virtual.

Para identifica-lo é essencial saber:

O que consomem

Com qual frequência

Se seu produto resolver as dores deles

Se eles pagariam pelo seu produto

Após isso você precisará identificar a persona, ou seja, a pessoa que vai comprar e as suas características: idade, localidades, ocupações, níveis econômicos.

Não se esqueçam, entre todas essas pesquisas, avaliar e pesquisar sobre seus concorrentes também, essa é uma parte muito importante, podemos dizer que essencial.

Logotipo

O logotipo é um dos fatores mais importantes da sua marca, pois seu público alvo irá identifica-lo através dele.

Ao criar seu logo pense que ele deve ser:

Duradouro

Apropriado

Simples e adaptável

O logo deve ser relacionado com o produto que você vende, com duas ou três cores no máximo e fácil de ser estampado em diferentes superfícies.

Com essas dicas você já pode começar a planejar sua loja virtual, e organizar melhor o tom que será usado, as campanhas de publicidade e redes sociais para sua divulgação.