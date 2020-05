Dicas para falar de dinheiro na sua entrevista de emprego

Todo mundo quer ganhar bem, é claro. Mas falar de dinheiro na hora de se candidatar a uma vaga ou em uma entrevista de emprego não é tarefa das mais fáceis. Veja algumas dicas

De uma coisa todos nós sabemos: todo mundo quer ganhar bem. Mas como falar sobre dinheiro na hora de se candidatar a uma vaga ou em uma entrevista de emprego? Será que devo revelar minha pretensão salarial logo no primeiro contato com o selecionador? Ou é importante esperar que ele me pergunte? Se você está com dúvidas, o post de hoje vai te ajudar a lidar com a questão. Veja:

Segundo especialistas na área de seleção e recrutamento de candidatos, o ideal é não incluir em seus currículos a pretensão salarial a não ser que a firma exija.

Se, por sorte, durante a entrevista, o recrutador revelar o salário da vaga e o valor não for do seu agrado e você achar que está abaixo do esperado existem algumas maneiras gentis de você contornar a situação.

Uma delas, por exemplo, é dizer ao recrutador que espera um salário compatível com as exigências do cargo ou então tentar negociar com ele. Mas, para isso, você precisa estar a par com a remuneração média do mercado.

Responda com cuidado. O mais importante é tentar mostrar ao selecionador que você tem as habilidades necessárias para exercer o cargo e é merecedor de um bom salário.

