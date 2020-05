Diego Simeone alcança marca histórica no futebol europeu

Histórico! Desde que chegou ao Atlético de Madrid, em dezembro de 2011, Diego Simeone não parou de fazer história, tendo absurdos oito anos e meio de sucesso ininterrupto à frente do aguerrido clube espanhol. A marca, além de o colocar como um ícone dos Colchoneros, o destaca como o treinador com mais tempo em um mesmo clube de elite na Europa.

De acordo com informações do Marketing Registrado, El Cholo é o técnico com o trabalho mais duradouro entre os países europeus mais tradicionais no futebol: Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França. O argentino de 50 anos segue os passos do lendário Sir Alex Ferguson, que ficou 26 anos e meio no comando do Manchester United.

Atletico Madrid v Girona – Copa del Rey Round of 16: Second Leg

Em tese, há um treinador que supera Simeone: Stephane Moulin, do Angers, da França, que tem cinco meses a mais. Porém, ele somente levou o modesto clube francês à Ligue 1 (Série A do Campeonato da França), em 2015, e por isso não entra no ranking, que considera apenas os comandantes de elite do Velho Continente.

Revolucionário, Diego Simeone assumiu os Colchoneros em uma época extremamente difícil para o clube, que estava brigando para não ser rebaixado. Porém, em pouco tempo, ele tirou o time de tal momento conturbado e o levou para disputar no topo, com Real Madrid e Barcelona, e ainda para sonhar com conquistar maiores, como a Champions League.

SD Eibar SAD v Club Atletico de Madrid – La Liga

Ao longo dessas oito temporadas e meia, o treinador conquistou sete títulos, sendo: duas Europa League (2011/12 e 2017/18), duas Supercopas da Europa (2012 e 2018), uma La Liga (2013/14) – única nos últimos 15 anos que não ficou nem com o Real nem como Barça –, uma Copa del Rey (2012/13) e uma Supercopa da Espanha (2014).

Vale destacar ainda que Simeone é o técnico mais bem remunerado do mundo.