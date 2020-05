Direção do Botafogo volta a conversar com Yaya Touré e admite negociações para a lateral

SÓ NO BOTAFOGO!

Em entrevista ao site UOL, Montenegro revelou mais detalhes sobre Yaya Touré:

“Nos disse que o sonho dele é encerrar a carreira no Brasil. E disse com todas as letras que ficou apaixonado pelo clube e que no Brasil só jogaria no Botafogo. A torcida o encantou.” pic.twitter.com/eLlKW4K15Z

