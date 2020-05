Diretor da Juventus comenta interesse em Arthur e ‘garante’ permanência de três ídolos

Cotada como uma das grandes favoritas ao título da Champions League 2019/20, a Juventus, assim como todos os outros clubes do futebol mundial, planeja com cautela os seus próximos passos em meio à pandemia de coronavírus. Contudo, por se tratar de uma potência do Velho Continente, as especulações de mercado envolvendo a equipe de Turim são inevitáveis e envolveram, nesta semana, um jogador brasileiro: Arthur.

Em entrevista concedida neste domingo (3) ao jornal ‘Sky Sport Itália’, o diretor de futebol da Juventus, Fabio Paratici, se pronunciou acerca da especulação que liga o clube italiano ao jovem talento do Barcelona. O dirigente foi cauteloso ao comentar a situação, mas não negou o interesse.

Real Madrid CF v FC Barcelona – La Liga

“Sobre a história envolvendo Arthur e Pjanic, grandes clubes sempre conversam entre si, não apenas sobre trocas de jogadores, mas também sobre como progredir em geral. Estamos no período de bate-papo no momento”

Fabio Paratici, diretor da Juventus

O dirigente ainda atualizou a situação contratual de três referências do elenco juventino, ídolos da torcida: “As conversas para renovação dos vínculos de Buffon e Chiellini estão em reta final, ambos assinarão novos contratos muito em breve. Estamos trabalhando, também, para renovar com Paulo Dybala, queremos que ele faça parte de nossa organização por muitos e muitos anos”, concluiu.

FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-VERONA

