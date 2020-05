Diretoria do Flamengo se apoia em ‘três fatores’ para manter otimismo por Jesus

Ao embarcar rumo ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (1º) – após período de férias em Portugal -, Jorge Jesus se pronunciou acerca de seu futuro para a imprensa lusitana. Evitando cravar prognósticos ou caminhos prováveis, o treinador reafirmou que a pandemia de coronavírus mudou todo o cenário mundial, não apenas futebolístico, mas social.

Apesar da fala cautelosa e até um pouco enigmática do ‘Mister’, a postura a diretoria do Flamengo segue a mesma. De acordo com a apuração do UOL Esportes, a alta cúpula e o departamento de futebol rubro-negros seguem bastante confiantes de que o comandante assinará a extensão do vínculo, mesmo em meio ao momento de grande instabilidade vivido pelo país e pelos clubes do futebol brasileiro, de finanças combalidas pela queda de receitas durante a paralisação.

CR Flamengo and Al Hilal SFC Semi-Finals Match – FIFA Club World Cup Qatar 2019

O projeto rubro-negro a médio/longo prazo, o elenco ainda mais fortalecido para 2020 e a forma como o treinador foi abraçado pelo clube e por sua torcida são alguns dos fatores que mantém a diretoria do Flamengo confiante no ‘fico’. Iniciadas ao final da temporada passada, as tratativas têm avançado de maneira satisfatória, com algumas arestas ainda a serem aparadas referentes à taxa cambial euro/real.

