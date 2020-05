Diretoria do Galo convence Sampaoli, que dará nova chance a “dispensáveis”

Durante o mês de abril, o técnico Jorge Sampaoli enviou à diretoria do Atlético-MG uma lista com cerca de sete atletas (que poderia chegar a 10) do elenco com os quais não mais gostaria de trabalhar. Pois o panorama parece estar mudando.

A informação obtida pelo Uol Esporte dá conta de que o treinador, a pedido do departamento de futebol, agora sob o comando de Alexandre Mattos, pode reconsiderar sua decisão e fazer uma nova análise dos jogadores à disposição. Internamente, existe a convicção de que, com Sampaoli, os profissionais em questão podem render mais, e a comissão técnica concordou com o argumento. Assim, dará uma nova oportunidade na volta aos trabalhos.

Muito embora os nomes não tenham sido confirmados, sabe-se, por exemplo, que o centroavante Franco Di Santo e o lateral-esquerdo Lucas Hernández, por exemplo, não caíram no gosto do argentino. Outro que estava com os dias contados na Cidade do Galo era o também atacante Ricardo Oliveira. No entanto, muito embora esta chance, o treinador mantém o pedido por reforços. As prioridades são um zagueiro e um camisa 9. Depois que estes dois chegarem, se fará uma análise sobre eventuais carências ainda existentes no plantel alvinegro.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique aqui.