Dirigente confirma interesse em Lucas Braga, mas aguarda fim da pandemia para avançar nas tratativas com o Santos

Tem atacante do Santos na mira do Guarani de Campinas. Depois de iniciar 2020 disputando o Campeonato Paulista emprestado à Inter de Limeira, Lucas Braga interessa ao Bugre, que, em voltando o futebol, disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação, aliás, foi confirmada ao Lance! pelo presidente do clube, Ricardo Moisés.

Segundo o dirigente, o profissional está sob observação, mas até o momento não houve uma oferta oficial. “O Lucas Braga é um atleta que monitoramos, mas não fizemos proposta. Gostamos do futebol, mas pela circunstância e tudo mais, não tem definido se iremos fazer proposta. A gente gosta do scout e da performance, mas nessa situação é impossível saber”, disse. A ideia do Guarani é esperar a pandemia de coronavírus passar para, aí sim, pensar na possibilidade de procurar o Peixe e tentar um acordo. “Não vejo nenhum clube falando em contratação. É complicado e arriscado, pela saúde financeira do clube. O Guarani não fará aquisição de nenhum atleta. Se vier, será por empréstimo”, completou.

Empréstimo de Lucas Braga terminou e ele deve ser reintegrado ao elenco do Santos. Elano, que o comandou na Inter de Limeira, aposta no jogador.https://t.co/fRgwIzx2JM — Diário do Peixe (@diariodopeixe) May 8, 2020

Integrantes da diretoria santista também negaram a existência de uma negociação em aberto. Aliás, outras equipes, inclusive da Série A, buscaram informações sobre Lucas Braga, mas igualmente não oficializaram proposta. O atacante tem 23 anos e foi contratado pelo Peixe junto ao Luverdense-MT.

