Dirigentes cogitam ao menos duas alternativas para retomar Campeonato Gaúcho

Mesmo que exista a vontade unânime dos 12 clubes participantes em retomar a disputa do Campeonato Gaúcho, qualquer afirmação de que se faça sobre o retorno da competição carece de confirmação oficial. Se inicialmente a ideia era fazer a bola rolar ainda no mês de maio, agora a realidade aponta que isso dificilmente acontecerá antes do final de junho. E é por isso que começam a surgir diversas possibilidades sobre como acabar, no campo, o Estadual.

Quase 2 mil mortes por Coronavirus em 3 dias no país e os caras clamando pela volta do campeonato gaúcho imadiatamente. Não dá pra acreditar. — Guilherme Zanini (@guilhermezanini) May 8, 2020

Ao menos duas sugestões circulam entre os dirigentes. A primeira seria eleger cidades para sediar os jogos restantes da disputa. Porto Alegre e Caxias, pelo número de estádios e pela estrutura, naturalmente seriam candidatas. Além disso, há quem defenda a realização das partidas nos gramados dos centros de treinamento de Internacional e Grêmio. Independentemente da alternativa, os jogos ocorreriam com portões fechados e acesso limitado da imprensa.

A cobrança de mensalidade dos sócios-torcedores de Grêmio e Inter durante a pandemia do novo coronavírus será tema de uma audiência pública na próxima quarta-feira (13/05), às 9h, na Assembleia Legislativa. — Juliano Britto?? (@julianobrittto) May 8, 2020

Durante a semana, marcada pela volta dos treinos da dupla Gre-Nal, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, esteve reunido com o governador Eduardo Leite para tentar encontrar algum tipo de solução viável para a competição. O político, por enquanto, se mostra bastante cético a respeito da volta do futebol, mesmo que, até o momento, o combate à doença em terras gaúchas se mostre eficaz (foram registradas 91 mortes até a o início da noite de sexta-feira) e a entidade que organiza a disputa tenha se comprometido a disponibilizar testes de Covid-19 para os clubes do interior. O Estadual, que tem o Caxias como campeão do primeiro turno, parou antes da quarta rodada do segundo turno.

