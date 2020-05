Disparada do euro pode impulsionar cifras da venda de Antony ao Ajax; veja valores

Em meio à crise alavancada pela pandemia de coronavírus, o São Paulo pode, curiosamente, receber uma boa e inesperada notícia envolvendo suas finanças. Por conta da disparada do euro, o clube paulista pode faturar uma verdadeira ‘bolada’ a mais em comparação aos valores originais. Tudo por conta da variação cambial.

Como destaca o Globoesporte, o valor fixo da transferência do jovem atacante ao clube holandês foi firmado em 15,75 milhões de euros. No exato dia em que a negociação foi fechada, 14 de fevereiro, estas cifras correspondiam a R$ 72,7 milhões. Hoje, com o euro cotado em R$ 6,30, o montante fixo sofreu um salto considerável: R$ 99,2 milhões. Uma diferença aproximada de R$ 26,5 milhões, cifras que seriam muito bem-vindas ao clube do Morumbi em meio ao momento de instabilidade financeira.

Sao Paulo v Flamengo – Brasileirao Series A 2019

Ainda não dá pra cravar, porém, qual será o ‘valor real’ a ser pago pelo Ajax ao São Paulo, tendo em vista que a taxa cambial pode e deve mudar bastante ao longo dos próximos meses. A transferência de Antony à Holanda está programada para o mês de julho, teoricamente após o encerramento da temporada europeia de 2019/20. O pagamento dos 15,75 milhões de euros ao Tricolor será realizado integralmente em 2020, com 9,75 milhões em julho e outros 6 milhões em dezembro.

