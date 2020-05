Dom Valério Breda melhora e começará tratamentos de reabilitação motora

O bispo da Diocese de Penedo (AL), Dom Valério Breda, 75 anos, não está mais sedado e já responde a estímulos da equipe médica. O religioso, que permanece internado na UTI neurológica do Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió, agora se prepara para iniciar os tratamentos de reabilitação fisioterapêutica e fonoaudiológica.

De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (14), dom Valério está com os quadros pulmonar e renal normalizados, o que o dispensa da hemodiálise.

O bispo, que é presidente da Comissão Regional Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB NE2, deu entrada na unidade de saúde no dia 15 de abril, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), ficando 14 dias na UTI. Dom Valério chegou a receber alta e ser transferido para a enfermaria do hospital, mas retornou à UTI no dia 3 de maio após sentir desconforto respiratório e apresentar alterações na pressão arterial.

Coronavírus

Por precaução, dom Valério foi submetido a exames para detecção da Covid-19. Os dois testes realizados em laboratórios diferentes tiveram resultados negativos para a infecção.

“Quero agradecer a todos pela constante oração, na certeza de que estão sendo acolhidas por Deus. Peço que continuemos unidos nesta mesma atitude de fé, na esperança de que dom Valério continue em plena recuperação”, declarou o vigário geral de Penedo, padre Daniel do Nascimento.

Confira a nota oficial da Diocese de Penedo:

