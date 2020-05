Dorival Jr. vê dívida com Santos “solucionada” e alega que recuou por gratidão

O Santos há algum tempo é alvo de diversos processos na Fifa por não pagar os valores definidos nas contratações de jogadores, como Cléber Reis, Luan Peres e Felipe Aguilar. Mas não para por aí. O clube também tem dívidas que vêm sendo pagas em dia, como é o caso do acerto realizado com o ex-técnico Dorival Júnior.

Segundo o site UOL Esportes, o técnico vê esse caso como solucionado e afirma que o time vem pagando os valores corretamente de forma parcelada, conforme o acordo. De acordo com ele, isso não é um empecilho para, quem sabe, voltar a treinar o Peixe no futuro.

“Minha dívida está solucionada com o Santos. O Santos vem fazendo os pagamentos. Tudo o que eu pude fazer para ajudar nesse episódio foi feito. Existia, sim, uma dívida, não vou mentir para vocês, mas foi resolvido. Não tive nenhum contato direto do presidente do Santos [nos últimos anos]. Respeito muito o trabalho que está sendo desenvolvido no Santos e fico sempre na torcida porque é um clube que eu tenho um carinho muito grande, muito mesmo”, disse Dorival em entrevista ao veículo.

“Essas duas passagens, para mim, foram dois anos de trabalho nesse segundo momento: um vice-campeonato da Copa do Brasil, para um time que estava na zona de rebaixamento, um vice-campeonato brasileiro, sempre brigando com o Palmeiras, com o nível de investimento altíssimo, uma conquista de Campeonato Paulista, estávamos invictos na Libertadores, em 2017. Graças a Deus, dentro do Santos, eu só tenho a agradecer, a reconhecer e a sempre estar na torcida pela entidade, pelo clube e por quem lá esteja trabalhando”, acrescentou o atual comandante do Athletico-PR.

Flamengo v Athletico PR – Supercopa do Brasil

Dorival relata também que recuou em sua pedida e aceitou a oferta do clube para sanar a dívida como uma forma de retribuir o que o clube lhe proporcionou. Atualmente, os vencimentos estão pendentes por pedidos do Santos devido à crise causada pelo coronavírus.

“O acerto foi feito na metade do ano passado. Agora, nós demos uma parada por causa dessa pandemia. Solicitaram uma suspensão que eu também entendo que seja muito certo. Está sendo paga mensalmente, mas eu fiz tudo o que foi pedido pelo Santos. Em termos de valores, eu dei uma recuada, em termos de prazo de pagamento, do jeito que o Santos solicitou, sem que criasse nenhum problema, nenhum empecilho. Eu acho que é uma maneira também de você retribuir aquilo que o clube lhe proporcionou”



O Peixe devia R$2,5 milhões ao treinador referente à passagem pelo clube no período de 2015 e 2017. Essa montante é referente à verba rescisória da época em que ele foi demitido.

