Dorival Júnior afirma que clube acertou ao demití-lo: “Fizeram a coisa certa”

Em 2018, Dorival Junior encerrou a temporada com 66% de aproveitamento e o vice-campeonato Brasileiro à frente do Flamengo. Mesmo assim, acabou dispensado pela nova diretoria, que assumiu no início do ano seguinte.

Em entrevista concedida ao UOL Esporte, o treinador disse que a decisão tomada pelos diretores do clube carioca foi correta:

“[O futuro o Flamengo] seria definido na semana seguinte após o fim do Brasileirão. Fizeram a opção correta, tanto que estão tendo muito sucesso desde a chegada do Abel [Braga] e do [Jorge] Jesus, na sequência”

Dorival Júnior

Em 2020, Dorival assumiu o Athletico Paranaense logo no início e segue no comando do clube, que disputa a Libertadores 2020. No começo da temporada, seu time atual acabou derrotado pelo próprio Flamengo, na disputa da Supercopa do Brasil.

